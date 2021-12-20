صحفي كردي يكشف عن تورط ابن عم البارزاني في أزمة سيول أربيل

2021/12/20 | 14:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الفيضانات والسيول بوفاة اكثر من 14 شخصا وفقدان العشرات.

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