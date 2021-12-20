2021/12/20 | 14:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة سعودية بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة الردة، على ما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإثنين، التي دعت المملكة إلى “التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس”.وذكرت المنظمة الدولية في بيان الإثنين أن السلطات السعودية اعتقلت علي أبو … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 15 عاما ليمني بتهمة بالردة في السعودية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 15 عاما ليمني بتهمة بالردة في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).