مجلس الوزراء العراقي يقرر اطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق العراقي – الصيني

2021/12/20 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء ، الاثنين، إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري العراقي – الصيني.وذكرت الامانة العامة في بيان: إن “مجلس الوزراء وافق على استمرار الصرف على المشاريع المستمرة المُمولة من القروض المُقرّة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، والسنوات … Readmore

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