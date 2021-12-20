هيئة الأدوية الأوروبية تقرر الإثنين بشأن لقاح نوفافاكس والتحذيرات من أوميكرون تتضاعف

2021/12/20 | 14:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم داني كمب تعلن الوكالة الاوروبية للأدوية الاثنين قرارها بشأن لقاح كوفافاكس المضاد لكوفيد فيما تتضاعف التحذيرات، في الولايات المتحدة كما في أوروبا، في مواجهة الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون شديدة العدوى.وتعقد لجنة الأدوية المخصصة للاستخدام البشري في الوكالة الأوروبية … Readmore

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