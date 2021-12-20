2021/12/20 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يُوقّع مذكرة تعاون مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

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