الاتحاد الوطني: تصريحات الديمقراطي مستفزة ورئاسة الجمهورية استحقاقنا

2021/12/20 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاتحاد الكردستاني، اليوم الإثنين، ان منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاق حزبه.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم): "ناسف للتصريحات الأخيرة التي جاءت من المتحدث باسم الحزب الديمقراطي والتي كانت تصريحات استفزازية جدا، ولا تخدم مصلحة الإقليم".

وأضاف أن "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق لنا وفقا للتفاهم السابقة والاتفاقية الموقعة مع الحزب الديمقراطي، ويمكن أن نناقش الأسماء المرشحة وفقا للأطر الحوارية".

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