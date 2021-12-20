أسعار النفط تتراجع بفعل انتشار أوميكرون السريع

2021/12/20 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 2% إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وهبط مزيج برنت صباحاً في المعاملات الآجلة بواقع 1.92 دولار أي 2.6% إلى 71.60 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 2.09 دولار أي 3% إلى 68.77 دولار للبرميل.

وقال كلفين وونج محلل الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100.

وعزا الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

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