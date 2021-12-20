وزير الخارجية التركية يعلن ان بلاده اتخذت خطوات لبناء الثقة مع أرمينيا لاستقرار المنطقة

2021/12/20 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو ان بلاده اتخذت خطوات لبناء الثقة، ضمن إطار العلاقات التركية الأرمينية، بهدف استقرار المنطقة.وقال اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الإثنين، مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، في العاصمة التركية أنقرة : "قمنا بتعيين ممثلينا الخاصين بشكل متبادل من أجل البدء بمحادثات مباشرة، وسيجتمع ممثلونا الخاصون في أقرب وقت ممكن".من جهة اخرى كشف تشاووش أوغلو عن أن خبراء من بلاده معنيين بتشغيل مطار كابل الدولي، سيتوجهون مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد ان وقعت شركة تركية وأخرى قطرية مذكرة تفاهم للتشغيل المشترك ليس فقط في كابل وإنما في 5 مطارات داخل أفغانستان، وسنقدم مقترحات مشتركة للحكومة الأفغانية المؤقتة".وأوضح أن الخبراء الأتراك سيتوجهون إلى الدوحة هذه الليلة، ثم إلى كابل الأربعاء وانهم سيبحثون مسألة تشغيل المطارات مع الحكومة الأفغانية المؤقتة، وفي حال كانت الظروف مناسبة سيمضون في الأمر مع قطر، مؤكدا أن كل شيء سيتضح خلال الأيام المقبلة ./انتهى

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