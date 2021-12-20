2021/12/20 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / طالب اهالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى باعفاء مديري الكهرباء والبلديات بسبب تردي الخدمات في القضاء .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المئات من اهالي المقدادية شمال شرق بعقوبة خرجوا بتظاهرة سلمية وقطعوا طريقا حيويا يربط بعقوبة بقضاء خانقين احتجاجا على سوء الخدمات .واضاف ان المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات واعادة الحدائق والمنتزهات الى القضاء واعفاء مديري البلديات والكهرباء من مناصبهما ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي المقدادية يطالبون باعفاء مدراء الدوائر الخدمية لتردي الوضع الخدمي في القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي المقدادية يطالبون باعفاء مدراء الدوائر الخدمية لتردي الوضع الخدمي في القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).