كرم: لا فيتو من البارزاني تجاه التجديد للحلبوسي

2021/12/20 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

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أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم ان الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام خلال الايام الماضية بشأن وجود فيتو من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني تجاه تولي الحلبوسي رئاسة مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، لا صحة لها وصدرت عن وسائل اعلام معروفة بنشر المعلومات غير الصحيحة من دون أي تدقيق على حد تعبيره.ونفى كرم وجود اي اعتراض لرئيس الحزب مسعود البارزاني على تولى محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان مجددا.

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