الاستخبارات: العثور على اشلاء لجثتين لعناصر داعش وأسلحة مدمرة

2021/12/20 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استطلاعا في ناحية السعدية بمحافظة ديالى بعد ضربة جوية من قيادة العمليات المشتركة على أوكار لعناصر داعش.

وعثرت وكالة الاستخبارات على اشلاء لجثتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية وأسلحة مدمرة ومخازن بندقية عدد خمسة وعشرين، وركيزة قناص مدمرة وقاعدة ناظور حراري وجعب صدرية وحزام ناسف ومحزن مسدس ومواد غذائية.

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