الانضباط تكشف أسباب تكرار أحداث الشغب في ملعب أربيل

2021/12/20 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - عماد الركابي

عزا رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم طه عبد حلاته، أسباب تكرار أعمال الشغب في ملعب أربيل - إلى غياب الاستعانة بعناصر مختصة بأمن الملاعب والاكتفاء بعدد قليل من الأسايش .

وقال حلاته في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" ملعب أربيل استقبل الكثير من الفرق واحتضن العديد من المباريات على أرضه، لكنَّ الأحداث الأخيرة التي جرت في مباراة أربيل والشرطة وما قبلها أكثر من أربع مباريات صاحبتها أعمال شغب ".

وأوضح حلاته، أن "السبب الرئيس في حدوث هذه الحالات ليست إدارة النادي تحديداً ولكنَّ الملعب بحاجة الى أمن ملاعب "، لافتاً الى أن" الملعب يستعين بعدد قليل من عناصر الاسايش الذين لا يتعدَّوْنَ العشرين عنصراً، مقابل حضور جماهيري كبير يفوق الـ 12 ألف متفرج".

وأضاف حلاته، أن" الملعب بحاجة الى أمن ملاعب لا يقلُّ عددهم عن 400 شخص، يكونون مدربين ولديهم الخبرة بمباريات كرة القدم وكيفية التعامل مع الجمهور واللاعبين والحَكَم وجميع الظروف التي تحدث في الملعب".

وتابع حلاته، أن" على لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وكل من يعنيهم الأمر أن يشكلوا لجنة تقوم بزيارة الملعب وتطلع على واقع الحال وتحديد السلبيات لاسيما الجانب الأمني الذي تؤكده لجنة الانضباط كما جاء في المادة 5 من لائحة الانضباط التي تشدد على عاملي الأمن والسلامة في الملاعب "، مبيناً ان" لجنة الانضباط ستتابع هذا الأمر عن قرب، ولن تسمح بإقامة المبارايات على هذا الملعب لحين اكتمال جميع الشروط الضرورية لإنجاح المباريات المقامة على أرضه".

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