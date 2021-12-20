'الاميرة مريم' تتلقى دعما من فنانة كويتية

2021/12/20 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مع قصة الشابة العراقية "الأميرة مريم"، التي تعرضت قبل نحو 7 أشهر لاعتداء.

وأعلنت الفنانة الكويتية، عزمها التواصل مع الفتاة وعائلتها، عقب أن تم تزويدها برابط حسابها من قبل متابعيها، بعد طلبها من عائلة الفتاة التواصل معها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت الفضالة، عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، شكرها لكل من سعى لتسهيل تواصلها مع الفتاة التي تحتاج لبضع عمليات لعلاج التشوهات التي لحقت بها.

وأكدت الفنانة الكويتية أنها "ستتواصل مع الفتاة"، دون ذكر تفاصيل أخرى، عما تنوي تقديمه للشابة العراقية التي تصدرت قضيتها حديث النشطاء في الأيام القليلة الماضية.

وأشاد العديد من النشطاء بتفاعل الفنانة الكويتية مع قصة الفتاة العراقية المأساوية، التي تعود بدايتها إلى شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث أقدم "شاب ملثم" تسلل إلى منزل العائلة في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، أثناء غياب عائلتها، على سكب مادة "الأسيد" الحارقة على وجهها ولاذ بالفرار.

وكشف والد، مريم، الطالبة في معهد الفنون الجميلة، في تصريحات صحفية سابقة، أن "مريم، كانت برفقة شقيقها وزوجته في المنزل عند دخول الجاني وهو ملثم، حيث قام بسرقة هاتفها وسكب المادة الحارقة على وجهها أثناء نومها".

وذكر أن "ابنته تعيش حياة مأساوية منذ بداية الحادثة، ولم تشف من التشوهات التي حصلت لها".

وأعاد ناشطون تداول القصة خلال الأيام الماضية، عقب إطلاق، هاشتاغ "انقذوا الاميرة مريم"، مطالبين من خلاله بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، اتهمت والدة مريم "الجهات القضائية بعدم التعاون معهم، والوقوف مع الجاني ضد الضحية"، مشيرة إلى "أن الجاني قدم ليلا، وهو ملثم، على الرغم من مروره أمام نقاط أمنية، والمارة في الشارع المؤدي إلى منزلهم، لكن لم يقبض عليه أحد".

وأصدر القضاء العراقي توضيحا بشأن القضية، أكد فيه "استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة، وهم اثنان ألقي القبض عليهما وتم إيداعهما التوقيف".

N.A

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