امرأة تجد كاميرا مراقبة خفية داخل كاشف الدخان بمنزلها

2021/12/20 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت امرأة كاميرا مراقبة خفية كانت مثبتة داخل كاشف الدخان بمنزلها.

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