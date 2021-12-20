“معاريف”: حريق على متن غواصة حربية إسرائيلية

2021/12/20 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “معاريف” العبرية اليوم الاثنين، أن حريقا اندلع على متن غواصة من فئة “دولفين” تابعة للبحرية الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أثناء تفقدها فنيا في قاعدة بمدينة حيفا.وذكرت الصحيفة، أن الحريق اندلع […]

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