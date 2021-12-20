إيران.. انفجارات قرب محطة بوشهر النووية وطهران توضح

2021/12/20 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد محافظ بوشهر للشؤون السياسية والامنية محمد تقي ايراني بان اطلاقات الدفاع الجوي التي سمعت في محيط محطة بوشهر النووية كانت في إطار مناورة للدفاع الجوي.

وقال ايراني في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: انه وفي سياق الجهوزية اللازمة لرفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة فقد جرت فجر اليوم الاثنين مناورة في سماء محطة بوشهر.

واضاف: ان هذه المناورة جرت في الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) بجهوزية لازمة وتنسيق كامل من قبل القوات المسلحة.

وقال ايراني: ان المناورة جرت في جنوب محافظة بوشهر والخليج الفارسي وقد تم الاعلان عنها مسبقا ايضا.

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