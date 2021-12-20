2021/12/20 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت الارصاد الجوية في اقليم كردستان تزايد شدة الامطار والثلوج التي بدأ تساقطها اليوم الاثنين في مختلف مناطق الاقليم.وقالت مديرية الارصاد الجوية في الاقليم ان شدة الامطار ستتزايد ابتداء يوم غد الثلاثاء تصاحبها موجة هوائية باردة ينتج عنها تساقط الثلوج في المناطق الجبلية مبينة ان موجة الامطار والثلوج ستنتهي يوم الخميس المقبل في حين حذرت المديرية المواطنين وسائقي المركبات على وجه الخصوص من تشكُل ضباب كثيف يوم الاربعاء المقبل في عدد من المناطق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة هوائية باردة ترافقها أمطار وثلوج في كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة هوائية باردة ترافقها أمطار وثلوج في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).