العمليات المشتركة تعلن انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من عين الأسد

2021/12/20 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن القوات القتالية الأمريكية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.وقال المتحدث باسم العمليات، تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، أن “القوات الأمريكية […]

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