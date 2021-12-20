نائب سابق: تشكيل الحكومة الجديدة سيتأخر كثيرًا

2021/12/20 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع النائب السابق عباس العطافي، اليوم الإثنين، تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما بين سبب ذلك.وقال العطافي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية الجديدة سوف يطول تشكيلها كثيرا بسبب عمق الخلافات بين كافة الاطراف السياسية كافة وليس الشيعية فقط".وبين ان "الخلافات السياسية لا تنحسر على المكون الشيعي فقط بل هناك خلاف سني سني كبير على رئاسة مجلس النواب وصراع حاد بين الكرد على رئاسة الجمهورية ولهذا تشكيل حكومة جديدة لن يكون سهل وسيكون طويل جدا ولا يوجد وقت محدد لهذا التشكيل ".

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