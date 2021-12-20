الحرائق تلتهم اكثر من 5 مليارات دينار في محافظة عراقية

2021/12/20 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، عن التهام الحرائق اكثر من 5 مليارات دينار خلال الموسم الحالي في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "2021 كان عام الحرائق في ديالى بسبب معدلاته العالية خاصة خلال اشهر ايار وتموز واب وبلغ اكثر من 20 حريق يوميا، 80% منها في المناطق الزراعية خاصة البساتين".

‏وأضاف أنه "رغم انحسار موجة الحرائق بنسبة 50% في الوقت الحالي بشكل عام واغلبها بسيطة الا ان اجمالي الخسائر المادية بسببها خلال 2021 اكثر من 5 مليارات دينار وربما اكثر اذا ما تم احصاء الخسائر الكبيرة في البساتين الزراعية والتي بلغت مئات الدونمات سواء في مناطق شمال شرق بعقوبة او جنوبها".

‏وأشار إلى أنه "مع تفاقم ازمة الجفاف ستكون حرائق الموسم القادم اكثر ضراوة في البساتين الزراعية التي حصدت اكثر من 50% من اجمالي حوادث الحرائق".

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