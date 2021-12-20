إحباط محاولتي إبتزاز وإعادة 1000 دولار لإحدى الضحايا

2021/12/20 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، بعمليتين منفصلتين، محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لهما فتاتين في محافظتي بغداد وديالى.وأوضحت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارزها تمكنت من الوصول للمبتزين اللذين هددا ضحيتيهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي او دفع المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة.

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