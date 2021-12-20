المرصد العراقي للحريات الصحفية : مذيع أخبار يتعرض للضرب ويتلقى تهديدا بالقتل وسط بغداد

2021/12/20 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أبلغ عبد الرحمن الغزالي مذيع الأخبار في قناة ديوان الفضائية المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، إنه تعرض الى الضرب المبرح من قبل جماعة تضم أشخاصا عدة عندما كان برفقة أسرته في بغداد.وقال الغزالي للمرصد، بينما كنت مع عائلتي في منطقة العرصات في بغداد قطعت طريقي سيارة دفع رباعي سوداء اللون، ترجّل منها أربعة أشخاص وقاموا بالاعتداء عليّ ضربًا، وتهديدي بالقتل، دون تدخلٍ من قوات الشرطة المتواجدة هناك، والتي أكتفت بتفريق بعض المدنيين الذين تدخلوا لمنع المجموعة من إكمال اعتدائهم.واضاف الغزالي للمرصد، بالرغم من إبراز هويتي وهوية زوجتي التي تعمل صحفية هي الأخرى، ورغم توعّد وزارة الداخلية بجلب الأشخاص ومعرفة الجهة التي أقدمت على هذا الفعل، بعد إقامتي دعوى قضائية، إلا إن الأمر أهمل دون معرفة الأسباب.لذا أطالب بحمايتي وعائلتي، والكشف عن الجهات التي تهدد أمن الصحفيين وتروّعهم./انتهى7

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