الأمين العام لمجلس الوزراء يُوقّع مذكرة للتعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم ملف المرأة في العراق

2021/12/20 | 15:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وقّع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم في بغداد، مع مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق ريتا كولمبيا، مذكرة للتعاون المشترك بين الأخيرة ودائرة تمكين المرأة العراقية، بشأن دعم ملف النوع الاجتماعي.وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أهمية تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، بما يُمكّن من الإفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التعاون الخاصة بدعم ملف المرأة العراقية في مختلف القطاعات.و يأتي توقيع المذكرة؛ لتقديم إطار للتعاون يسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك منها (الدعوة لزيادة الإرادة السياسية لدعم التشريعات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والقضاء على العنف والممارسات الضارة الأخرى)، فضلا عن دعم تعديل تنفيذ القوانين والسياسات والستراتيجيات التي تسهم في منع العنف وتقديم الدعم الفني والخبرة الفنية لآليات منسقة متعددة القطاعات للوقاية من العنف القائم ./انتهى7

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