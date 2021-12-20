2021/12/20 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5%، اليوم الاثنين، بسبب ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة.مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.هبط مزيج برنت في المعاملات الآجلة بقرابة 4 دولارات دون 70 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي […]

ظهرت المقالة تراجع أسعار النفط بسسب الانتشار السريع لـ “أوميكرون” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أسعار النفط بسسب الانتشار السريع لـ “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أسعار النفط بسسب الانتشار السريع لـ “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).