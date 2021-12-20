وزارة الشباب: مشروع الحلم الكروي ضرورة ملحّة للنهوض بواقع اللعبة

2021/12/20 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد مستشار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة حسن علي كريم ، أن مشروع الحلم الكروي الجديد بات ضرورة ملحَّة للنهوض بواقع كرة القدم العراقية ومستقبلها للدخول في ركب المنافسة والتطور .

وقال كريم في بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين،إن" مشروع الحلم للفئات العمرية لكرة القدم يمثِّل أملاً وحاجة واقعية ملحة لصناعة جيل جديد وفق المعايير العلمية الحديثة"، مبيناً، أنه " مشروع شامل انطلق من رحم معاناة واقع كرة القدم العراقية، ويهدف الى الوصول لكرة قدم حديثة بكل مكوناتها، بدءاً من إعداد وتأهيل الملاكات البشرية والفنية والإدارية من مدربين ومديرين إداريين والعناصر التابعة، من خلال الإفادة من مرافقتهم الخبرات الأجنبية التي ستعمل ضمن المشروع ، ومن ثم صناعة جيل جديد لكرة القدم، ليست له القدرة على المنافسة على المستوى العالمي فحسب، بل أن يكون مؤهلاً بشكل متكامل وطنياً وثقافياً وعلمياً وتربوياً لمواكبة أكبر الفرق العالمية ".

وأضاف كريم :" أننا ومن خلال هذا العمل نستطيع القول، إن العراق وعلى مدى العشر سنوات المقبلة ، سيكون له منتخبات عالية المستوى تمثله خير تمثيل في المحافل الدولية، فضلاً عن الملاكات العاملة الفنية والإدارية التي سيكون لها شأن كبير في مجال كرة القدم من خلال الخطوات التي سيسير وفقها المشروع ".

وتابع بالقول : "سترافق المشروع خطوات كبير من العمل على تهيئة جميع الظروف الاجتماعية و الصحية، لصقل وتطوير مستوى اللاعبين الموهوبين والتي تتمثل في بيئة الدراسة والسكن والإطعام والمناهج المتطورة والمعسكرات الداخلية والخارجية والتجهيزات على مستوى عالٍ من الجودة"، مشيراً إلى أن "هذه العملية ستُطَبَّق في مشروع البطل الأولمبي الذي سيعتمد على رياضات الإنجاز من الألعاب الفردية والتي يمكن للعراق أن يحقق بها تفوّقاً على المستوى القارِّيِّ والعالميِّ ، وهو طموح جماهيري كبير وهدف نسعى إليه جميعاً ".

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