شمال سوريا..

2021/12/20 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت آلاف العائلات في مخيمات الشمال السوري "رحلة نزوح من نوع آخر" بعدما غمرت مياه الأمطار الخيام المهترئة التي يعيشون فيها، في مشهدٍ ترتسم تفاصيله من "كارثة كل عام" والتي تحل مع بداية فصل الشتاء.

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