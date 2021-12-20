ريتشارد روجرز معماري صاحب رؤية طليعية ورائد حركة “هاي-تك” الهندسية

2021/12/20 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهندس المعماري اللورد ريتشارد روجرز أمام مركز بومبيدو قي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 © ا ف ب/ارشيف مارتان بورو باريس (أ ف ب) – بنى المهندس المعماري البريطاني ريتشارد روجرز الذي توفي السبت عن 88 عاما، شهرته العالمية مع تصميمه الثوري لمركز بومبيدو في باريس، وكان رائدا في حركة “هاي-تك” الهندسية المتمايزة من […]

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