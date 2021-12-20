الجيش السوري يعترض دوريات أمريكية في الحسكة

2021/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام حاجز للقوات السورية باعتراض دورية أمريكية في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي.

وتزامن ذلك مع قيام أحد الحواجز التابعة للجيش السوري أيضاً باعتراض 5 آليات عسكرية للقوات الأمريكية حاولت العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، دون حدوث أي مشاحنات بين عناصر الجيش والقوات الأمريكية.

وبحسب ما رصده نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاعتراض الجديد للدوريات الأمريكية في المنطقة، هو السابع خلال الشهر الحالي.

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