2021/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء ، الاثنين، إطلاق

التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري

العراقي - الصيني.

وذكرت الامانة العامة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "مجلس الوزراء

وافق على استمرار الصرف على المشاريع

المس

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