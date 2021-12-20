2021/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر مجلس الوزراء ، الاثنين، إطلاق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري العراقي – الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري
العراقي - الصيني.
وذكرت الامانة العامة في بيان تلقته
وكالة نون الخبرية، إن "مجلس الوزراء
وافق على استمرار الصرف على المشاريع
المس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري العراقي – الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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