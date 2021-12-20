ضبط مواد كيمياوية

2021/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الاثنين، عن قيام كوادرها العاملة في

مركز جمرك ام قصر الشمالي بضبط حاوية

حجم ٤٠ قدم محملة بمواد كيمياوية خطرة

ذات استخدام مزدوج.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته وكا

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