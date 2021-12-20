الاطار التنسيقي يتمسك بموقفه: لا تجديد للرئاسات الثلاث

2021/12/20 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت الحوارات التي تجريها القوى

السياسية في سباقها مع الوقت في قضية

التفاهمات لتشكيل الحكومة المقبلة

تراوح في مكانها بانتظار حسم المحكمة

الاتحادية لجدلية نتائج الانتخابات،

ففي الوقت الذي اكد فيه سي

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