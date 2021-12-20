طهران تعلن عن

2021/12/20 | 15:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت طهران، الاثنين، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

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