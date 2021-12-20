2021/12/20 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يزعم علماء معهد علم الوراثة وعلم الأحياء التنموي التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أنه من غير الممكن حصول هذه التغيرات في متحور “أوميكرون” في الإنسان فقط.ووفقا لهم، من المرجح جدا أنه لحصول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف علاقة بين متحور “أوميكرون” وفيروس مختبري المركز الخبري الوطني.

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