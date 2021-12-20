محافظ ذي قار يصدر توضيحاً بشأن استقالته

2021/12/20 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أصدر محافظ ذي قار، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن استقالته.

وقال الخفاجي في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "لم اقدم أي استقالة ولازلت أمارس مهامي محافظاً لذي قار".

وأضاف ان "ما يسرب مجرد شائعات"، داعياً "ابناء المحافظة الى الهدوء والحفاظ على استقرارها".

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