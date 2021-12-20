حزب كردي يطالب بعرض نتائج التحقيق بفيضانات أربيل سريعاً

2021/12/20 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

طالب حراك الجيل الجديد، اليوم الاثنين، بعرض نتائج التحقيق بفيضانات أربيل سريعا.

وقال الحزب ريبوار محمد في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الجهات الحكومية من المحافظ وصعوداً تحاول التنصل عن المسؤولية وتحميلها للمسؤولين الصغار في الدوائر الخدمية".

وأضاف أن "الفساد في الإقليم مستشري من أعلى سلطة حاكمة، وعوائل الأحزاب هي التي تحصل على المقاولات في جميع المشاريع، وبالتالي يجب عرض الحقائق كما هي لا أن تكون شكلية".

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