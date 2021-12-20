2021/12/20 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، في مقر الوزارة اليوم الاثنين رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاسابيانكا، والوفد المرافق له.وذكر بيان لوزارة الدفاع "إنه خلال اللقاء جرى التباحث بشأن عمل لجنة الصليب الأحمر في العراق، وأثنى وزير الدفاع على الدور الكبير الذي تقوم به هذه اللجنة وما تقدمه من خدمات في العراق" ./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يستقبل رئيس لجنة الصليب الأحمر في العراق والوفد المرافق له) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يستقبل رئيس لجنة الصليب الأحمر في العراق والوفد المرافق له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).