مستشار الأمن القومي ورئيس حزب الجماهير الوطنية يؤكدان على ضرورة سد الثغرات الأمنية

2021/12/20 | 15:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي و رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري، ضرورة سد الثغرات الأمنية.وذكرت المستشارية في بيان:" انه جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على تنقية الأجواء السياسية وتعزيز أمن واستقرار البلد".وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار بملاحقة عناصر داعش الإرهابية وسد الثغرات الأمنية، إلى جانب العمل على مواصلة التنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية، لتفويت الفرصة على الإرهابيين./انتهى7

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