مسؤولون قطريون وأتراك يتوجهون إلى أفغانستان لمناقشة تشغيل مطار كابل

2021/12/20 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مسؤولين أتراك وقطريين سيلتقون في الدوحة مساء الإثنين وسيسافرون معا في وقت لاحق إلى العاصمة الأفغانية، كابل، لمناقشة صفقة رسمية لتشغيل مطار العاصمة مع مسؤولي حركة طالبان

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