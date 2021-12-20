استبعاد توتنهام من دوري المؤتمر الأوروبي.. تعرف إلى السبب

2021/12/20 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، استبعاد فريق توتنهام من بطولة دوري المؤتمر.

واعتبرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن توتنهام خاسر في مباراة رين التي لم يلعبها بنتيجة 3-0، ما يعني أنه خارج البطولة.

وكان توتنهام يحتاج للفوز من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة، والتأهل إلى الدور التالي في البطولة إلى جانب رين صاحب الصدارة.

لكن وفقًا لهذا القرار، فإن فيتيسه أرنهيم الهولندي من سيتأهل إلى الدور التالي برصيد 10 نقاط، خلف رين (11 نقطة)، بينما يظل توتنهام ثالثًا (7 نقاط).

ولم يلعب توتنهام مباراته الأخيرة في دور المجموعات مع رين، بسبب معاناة السبيرز من إصابة 8 لاعبين و5 من العاملين مع الفريق الأول بفيروس كورونا.

وفشل توتنهام ورين في إيجاد موعد مناسب لإعادة خوض المباراة قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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