أمن الحشد يلقي القبض على أبرز تاجري مخدرات في بغداد

2021/12/20 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة بغداد.وذكر اعلام الحسد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت المديرية بعد […]

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