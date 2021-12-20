2021/12/20 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت قوة من استخبارات اللواء 53 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعملية نوعية..



القبض على “داعشي” في تلعفر المركز الخبري الوطني.

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