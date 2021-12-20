2021/12/20 | 16:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6gALCloCZ60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. مطالبات بكشف قتلة المتظاهرين وعمليات الاغتيال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. مطالبات بكشف قتلة المتظاهرين وعمليات الاغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).