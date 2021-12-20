2021/12/20 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ابتكر سعودي حذاء عسكريا شديد القوة، لحماية أرواح الجنود في المعارك من الألغام.ونقلت صحيفة “سبق” السعودية الإلكترونية، عن المخترع الذي يدعى سعد الحربي قوله إن هذا المنتج نفذ على مراحل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حذاء عسكري..



ابتكار يحمي البشر من الألغام المركز الخبري الوطني.

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