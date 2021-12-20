2021/12/20 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة الحشد للشعبي، اليوم الاثنين، الاطاحة بارهابي اثناء جمع الجبايات في تلعفر.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من استخبارات اللواء 53 بالحشد الشعبي نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في نينوى".

وأضافت أنها "ألقت القبض على المدعو(مزهر عبدالوهاب حمزة ) اثناء قيامه بجمع مبالغ مالية ضمن ما يسمى "الكفالات".

وبينت أنه "تم القاء القبض على الإرهابي في منطقة حسنكوي التابعة لقضاء تلعفر".

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