العراق يسجل اكثر من 350 اصابة جديدة بكورونا اليـوم

2021/12/20 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة ، 364 اصابة جديدة بفيروس كرونا المستجد في العراق اليوم الاثنين ، و547 حالة شفاء جديدة ، و11 حالة وفاة في عموم المحافظات ./انتهى5

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