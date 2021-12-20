مرصد آفاد: يدعو الى فتح تحقيق في سجن الحوت بالناصرية

2021/12/20 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

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دعا مرصد آفاد المعني بحقوق الانسان الحكومة العراقية والقضاء الى فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة تزايد الانتهاكات الانسانية والمخالفات القانونية داخل سجن الناصرية المركزي.

وأكد بيان للمرصد ان الحكومة العراقية والقضاء معنيان بفتح تحقيق موسع من قبل الادعاء العام للوقوف على حقيقة ما يحصل داخل السجن من انتهاكات إنسانية ومخالفات قانونية جسيمة بعد تصاعد أعداد الوفيات في سجن الحوت بالناصرية والتي ينطوي كثير منها على شبهات القتل العمد للضحايا، بحسب بيان المرصد.

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