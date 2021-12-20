قوة من اللواء 53 بالحشد تلقي القبض على “داعشي” في تلعفر

2021/12/20 | 16:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة من استخبارات اللواء 53 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر داعش في نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد، انه “ألقت القوة القبض على المدعو(مزهر عبدالوهاب حمزة ) اثناء قيامه بجمع مبالغ مالية ضمن ما يسمى (الكفالات)”.واضاف انه “ألقي القبض على الإرهابي في منطقة حسنكوي التابعة […]

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