بعمليتين منفصلتين.. الإطاحة بأبرز تاجري مخدرات في بغداد (صور)

2021/12/20 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أبرز تاجري مخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط، وبعد جهد استخباري نوعي واستحصال الموافقات القضائية، نفذت عمليتين منفصلتين تمكنت خلالهما من إلقاء القبض على أبرز تاجرين للمواد المخدرة وبحوزتهما مادة الكريستال وميزان إلكتروني وأدوات للتعاطي، وذلك في بغداد".

وأشارت إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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