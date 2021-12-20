2021/12/20 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الترفيه السعودية، الاثنين، أنّ أكثر من 732 ألف شخص حضروا مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي السنوي خلال الأيام الأربعة الماضية، غالبيتهم من الشباب، بينما تسعى المملكة لترسيخ صورة التغيير فيها ودعم القطاعات غير النفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لم نر أي شيء مماثل في الرياض من قبل".. مهرجان "ميدل بيست" يجذب آلاف الشبان والشابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لم نر أي شيء مماثل في الرياض من قبل".. مهرجان "ميدل بيست" يجذب آلاف الشبان والشابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).