بعمليتين منفصلتين.. الحشد يطيح بأبرز تاجري مخدرات في بغداد (صور)

2021/12/20 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم

الاثنين، عن إلقاء القبض على أبرز تاجري

مخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "المديرية العامة للأمن

والانضباط، وبعد جهد استخباري نوع

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